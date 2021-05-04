Advertisements

رئيس "خارجية الشيوخ": القيادة السياسية نجحت بجدارة في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
Advertisements


أكد الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية نجحت بجدارة في المرحلة الأولى من برنامجها الطموح لإصلاح الاقتصادي، وهي المرحلة المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتي بدأت عام 2016، والآن تدخل المرحلة الإصلاحية الثانية التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد.


وأضاف «عبيد»، أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا في ظل أزمة جائحة كورونا وصل إلى 3،6%، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد كما هو الحال في العديد من الدول النامية، كما أنه ايضًا يعد الآن واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وأصبحت مصر بناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 360 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية.


وأشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الإنجازات المرحلية في القطاع الاقتصادي حازت على اشادات العديد من المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية، في حين أن تلك المؤسسات سبق وأصدرت تقارير متواترة عن الاقتصاد المصري قبل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.


وأوضح، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، هي مرحلة مكملة لا مفر منها، وإلا تراجع وانتكس الاقتصاد المصري من جديد كما حدث في تسعينيات القرن المنصرم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نسب النمو لـ7% خلال السنوات المقبلة،إضافة إلى تطوير عدة قطاعات من بينها التعليم، والصحة والصناعة، وتثبيت الدين في العام المالي المقبل على أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك.


وذكر «عبيد»، أن تقرير البنك الدولي الصادر في الشهر الماضي، أكد أن المرحلة الثانية من جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر تمثل أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل لأنها تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة.


وأكد «عبيد»، أن استكمال الإصلاحات الهيكلية تضمن جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب، لافتًا إلى أن الحكومة والمجموعة الاقتصادية يعملون وفق رؤية وتخطيط تجعلهم يعرفون أين يقفون وإلى أين هم سائرون تأسيسًا على استراتيجية واضحة عازمة على استكمال طريق الإصلاح.

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 21 ساعة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ أقل من ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

عاجل- بوتشيتينو يعلن تشكيل سان جيرمان لمواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة كبرى في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

08:07 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي