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محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع فى مراكز لقاح كورونا المستجد

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بالتوسع فى مراكز لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تخصيص مركز شباب بورسعيد ومركز شباب الزهور وتجهيز مقر بمدينة بورفؤاد بورفؤاد لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى جانب المركزيين الحاليين (مركز اللقاحات بمستشفى النصر، ووحدة المسنين بحى المناخ ) وذلك للتسهيل على المواطنين لسرعة تلقى اللقاح ومنع الانتظار لفترة طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم عقب جولته التفقدية بمراكز اللقاحات وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومساعد مدير الأمن والأجهزة الصحية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على توفير سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقى اللقاح، والحصول الفورى على اللقاح للمواطن الذى يقوم بالتسجيل، مؤكدا على الأولوية لكبار السن (فوق الستين ) وأصحاب الأمراض المزمنة، موجها بتسير الإجراءات على المواطنين والتنسيق مع وزارة الصحة لبدء تشغيل المراكز الجديدة لتلقى اللقاح.
محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع فى مراكز لقاح كورونا المستجد
محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع فى مراكز لقاح كورونا المستجد
محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع فى مراكز لقاح كورونا المستجد
محافظ بورسعيد يوجه بالتوسع فى مراكز لقاح كورونا المستجد

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