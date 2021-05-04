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التضامن: إنقاذ شاب بلا مأوى وإيداعه بمستشفى العباسية لتلقي الرعاية الصحية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم تداولها بعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشارت الاستغاثة إلى وجود مواطن يبلغ من العمر ٣٥ عاما بلا مأوى يعاني من أمراض نفسية وهلاوس سمعية وبصرية، وذلك بميدان عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة أسفل كوبري أكتوبر، وفي هذا الإطار تولى المسئولون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي ومأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا والدكتورة رانيا زكريا مدير عام مستشفيات الصحة النفسية.

وفي ذات السياق قد تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء الفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى وعناصر شرطة قسم بولاق ابو العلا، وقد توجه الفريق إلى موقع الاستغاثة واصطحب المواطن محل الشكوى إلى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أجراها أطباء مستشفى الامراض النفسية بالعباسية، قد تبين أن المواطن يعاني من مرض نفسي، وعليه تقرر إيداع المواطن بمستشفى الامراض النفسية بالعباسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تماثله للشفاء.

يذكر أن البرنامج القومي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي "حماية الأطفال والكبار بلا مأوى" ينفذ بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 13 محافظة الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم، ويواصل البرنامج نشاطه وسط جائحة كورونا متخذًا كافة الإجراءات الاحترازية.

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