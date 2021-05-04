Advertisements

تعرف على الفحوصات والآشعة التي عليك إجراؤها لتأكد تعافيك من "كورونا"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:44 م
فحوصات كورونا
فحوصات كورونا
Advertisements

تعرف على الفحوصات والآشعة التي عليك إجراؤها لتأكد تعافيك من "كورونا"

مع تزايد أعداد الحالات خلال الفترة الماضية بشكل يومي، تواصل وزارة الصحة المصرية، تحذيراتها من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، الأمر الذي جعل الحكومة تناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن العامة، والحرص على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

ومع تزايد أعداد الإصابات بشكل مستمر، يحتاج مريض فيروس كورونا بعد إتمام مدة العزل والانتهاء من تناول بروتوكول العلاج، للاطمئنان على مدى تعافيه من الإصابة، والعودة إلى حياته بشكل طبيعي.

ونستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، بعض الفحوصات التي يمكن أن يُجريها مريض كورونا؛ للتأكد من التعافي وتمام الشفاء، وهي على النحو التالي:

تحليل PCR أو ما يعرف بـ "المسحة"
ويعد تحليل PCR أو مسحة الأنف هي إحدى الأدلة التي تؤكد خلو جسم الإنسان أو تعافيه من فيروس كورونا، عن طريق أخذ مسحة من الأنف وفحصها تحت الميكرسكوب؛ إذ يجب إجراء المسحة مرتين، على أن يكون بين المرتين فاصل زمني تتراوح مدته من 24 ساعة إلى يومين، وفي حال سلبية النتيجة يعني أنّ الشخص تعافى تمامًا من وجود الفيروس.

صورة الدم كاملة "تحليل CBC"
وتحليل CBC هو عبارة عن تحليل صورة الدم كاملة، ويساعدك إجراء التحليل في اكتشاف العديد من الأمراض والاطمئنان على الصحة العامة وقوة المناعة؛ إذ يشمل التحليل نسبة الهيموجلوبين في الدم والصفائح الدموية وعدد كرات الدم الحمراء والبيضاء، ولا يتطلب من المريض أي تحضيرات قبل إجراءه، ويمكن أن يكشف تحليل CBC عن احتمالية وجود عدوى للإصابة بفيروس كورونا أم أنّ المريض تعافى تمامًا.

الأشعة المقطعية على الصدر
ويعد إجراء الأشعة المقطعية على الصدر من أهم الفحوصات للتأكد من خلو جسم الإنسان من الفيروس، خاصة للمرضى الذين لديهم أعراض تنفسية شديدة، نظرًا لأن كورونا في الأساس تصيب الجهاز التنفسي.

تحليل CRP
ويُجرى تحليل CRP للتأكد من صحة الجسم بشكل عام، وعدم إصابته بأي نوع من أنواع الالتهابات والعدوى، والحالات الصحية الأخرى المتنوعة.

تحليل ferritin
وتحليل الفيريتين هو اختبار دم روتيني؛ إذ يُجرى التحليل لقياس مستويات الفيريتين، ويُطلب أحيانًا مع اختبارات أخرى للمساعدة في تقييم مخزون الحديد في الجسم، مثل مستوى الحديد أو اختبار إجمالي قدرة ربط الحديد (TIBC).

تعرف على الفحوصات والآشعة التي عليك إجراؤها لتأكد تعافيك من "كورونا"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فحوصات كورونا التعافي من كورونا

أخبار تهمك

الكشف عن موقف موقف مبابي من المشاركة أمام مان سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة كبرى في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 16 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 21 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ أقل من ساعة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

منذ أقل من ساعة

عاجل- بوتشيتينو يعلن تشكيل سان جيرمان لمواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

منذ ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية إجراء تحليل "بي سي أر" للكشف عن الإصابة بكورونا

قبل السفر للخليج.. ما تريد معرفته عن تحليل "بي سي أر" للكشف عن الإصابة بكورونا

إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)

4 حالات كورونا في صفوف الشواكيش

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

لجنة الفيروسات تكشف أهمية "لبن السرسوب" في مواجهة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

08:07 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي