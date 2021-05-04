وفاء عامر تصاب بحالة من الجنون و كشف سر زوج مي سليم في الحلقة الـ23 من "لحم غزال"

انتهت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة " MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث، حيث أصيبت "قدرية" وفاء عامر بحالة من الجنان، وهربت من فيلا "عاليا".



كما دخل "شوقي" الغرفة ليتعدى على ابنته، ولكن تم تصوير ذلك من خلال الكاميرا التي وضعتها "شوق" لتكشفه على حقيقته، وتشاجرت ابنته معه، وأعلمه "نور" عمر رزيق أنه تم تصويره.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

