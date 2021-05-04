إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحامي بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية







قررت وزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 63 قضائية إحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية



كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين في غضون عام 2019 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح



وتبين من أوراق القضية أن حمدي محمد علي، محام بالشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي تقاعس عن إثبات المرفقات وتعلية مستندات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 الأمر الذي ترتب عليه قيام مجهول بالعبث بمرفقات التحقيق والحصول خلسة على الهاتف المحمول



وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد هاشم، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة قام بتعلية مرفقات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 رغم عدم إختصاصه، ولم يثبت بالمرفقات وجود الهاتف المحمول محل التحقيق بقصد التستر على واقعة قيام مجهول بالحصول خلسة على الهاتف



أكد تقرير الإتهام أن المحالين إرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973



وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و191 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984