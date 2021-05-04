إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحامي بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية

Advertisements
إحالة مدير عام الشئون القانونية ومحامي بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:54 م
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت وزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 63 قضائية إحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بجامعة جنوب الوادي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين في غضون عام 2019 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح
وتبين من أوراق القضية أن حمدي محمد علي، محام بالشئون القانونية بجامعة جنوب الوادي تقاعس عن إثبات المرفقات وتعلية مستندات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 الأمر الذي ترتب عليه قيام مجهول بالعبث بمرفقات التحقيق والحصول خلسة على الهاتف المحمول
وجاء بأوراق القضية أن أحمد محمد هاشم، مدير عام الشئون القانونية بالجامعة قام بتعلية مرفقات ملف التحقيق الإداري رقم 335 لسنة 2019 رغم عدم إختصاصه، ولم يثبت بالمرفقات وجود الهاتف المحمول محل التحقيق بقصد التستر على واقعة قيام مجهول بالحصول خلسة على الهاتف
أكد تقرير الإتهام أن المحالين إرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمواد 21 و22 و24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و191 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
Advertisements