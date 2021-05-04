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الطيب: لولا الأزهر ومصر لما كان هناك تراث عربي وإسلامي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر كان وسيظل قلعة الاجتها والتجديد في الإسلام على مدى تاريخ المسلمين.

وأضاف "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تراث المسلمين كان قد أشرف على الهلاك بعدما ضاع على أيدي الغزاة بالأندلس بالغرب، وبعدما أحرقه التتار بالشرق، ولولا ما عمله الأزهر وعملته مصر في القرون الأربعة الميلادية من الثاني عشر حتى الخامس عشر لما كان هناك ما يسمى بالتراث العربي الإسلامي.

وتابع: "حديثي عن الأزهر هو من قبيل الدفاع عن عظمة الماضيين التي تتعرض اليوم لجرأة أناس لا يعرفون من يتجرأون عليهم".

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