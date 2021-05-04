



عقب شم النسيم وعيد العمال وتحرير سيناء.. تعرف على مواعيد الاجازات الرسمية مدفوعة الاجر المتبقية لعام 2021





تصدرت مواعيد الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر محركات البحث على "جوجل" خلال الأيام الماضية نظرًا للترتيبات التي التي تقوم بها الأسرة المصرية في هذه من المناسبات بممارسة تقوس معينة مثل أعياد شم النسيم وعيد الفطر والمولد النبوي وعيد الأضحى.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، مواعيد الاجازات الرسمية المتبقية في هذا العام، بعد اجازات العمال وتحرير سيناء وشم النسيم وهي :





- يوم الخميس الموافق 13 مايو لمدة 3 أيام عيد الفطر.





- يوم الأربعاء الموافق 30 يوني عيد ثورة 30 يونيو.





- يوم الإثنين الموافق 19 يوليو وقفة عرفات.





- يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو ولمدة 3 أيام عيد الأضحى.





- يوم الجمعة الموافق 23 يوليو إجازة عيد الثورة





- يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس عيد رأس السنة الهجرية .





- يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 عيد القوات المسلحة لتحرير سيناء.





- واليوم الأخير من الاجازات الرسمية يوم الإثنين الموافق 18 أكتوبر عيد مولد النبوى الشريف.



