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4 أيام للقطاع العام و3 للخاص.. ننشر موعد اجازة عيد الفطر 2021 في مصر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 08:56 م
اجازة عيد الفطر 2021
اجازة عيد الفطر 2021
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4 أيام للقطاع العام و3 للخاص.. ننشر موعد اجازة عيد الفطر 2021 في مصر

تنتظر شرائح كثيرة من المصريين، موعد اجازة عيد الفطر 2021 في مصر، ووفقا لقوانين العمل، وهو قانون 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى قانون12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد، الخاص بتنظيم اوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة فإن اجازة عيد الفطر اجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

موعد اجازة عيد الفطر 2021 في مصر
اجازة عيد الفطر 2021 في مصر ستكون 4 أيام هي الخميس والجمعة والسبت والأحد 13 و14 و15 و16 من شهر مايو الجاري، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والاعمال العام.

وسيكون موعد اجازة عيد الفطر 2021 في مصر، للعاملين بالقطاع الخاص ثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، 13 و14 و15 مايو الجاري.

عيد الفطر 13 مايو
جدير بالذكر أنَّ موعد اجازة عيد الفطر 2021 في مصر هذا العام يأتي في شهر مايو الذي، حصل خلاله المصريون على إجازات عيد العمال وشم النسيم، فضلًا عن أيام الإجازات الاستثنائية التي منحها رئيس مجلس الوزراء.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الاجازات الرسمية التي يحصل عليها المصريون خلال شهر رمضان الجاري 2021 نحو 7 أيام لبعض الجهات التي لا يحصل العاملون بها على يوم السبت اجازة رسمية، ووصلت إلى 11 يومًا لمن يحصلون على يومي الجمعة والسبت اجازة رسمية.

وننشر لكم الأيام التي حصل عليها العاملون في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، كإجازات وعطلات رسمية، خلال شهر رمضان المعظم، وجاءت على النحو التالي:

1- ذكرى تحرير سيناء الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان، ومن المتوقع ترحيله ليكون يوم الخميس 17 رمضان الموافق 29 أبريل من الشهر الجاري، طبقًا لقرارات سابقة لرئيس مجلس الوزراء بترحيل جميع الإجازات الرسمية الخاصة بمناسبات دينية أو وطنية، إلى يوم الخميس التالي لها.

2- عيد العمال السبت 19 رمضان الموافق 1 مايو المقبل.

3- شم النسيم يوم الإثنين 21 رمضان الموافق 3 مايو المقبل.

وهذه الإجازات يحصل عليها العاملون بالدولة، سواء بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، وفقًا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003.

ويضاف للأيام الثلاثة، أيام الجمعة التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومي والعام والاعمال العام والخاص، وهي الاجازة الأسبوعية، وعددها طوال شهر رمضان 4 أيام، وهي الجمعة، 16 أبريل وتوافق يوم 4 رمضان، والجمعة 23 أبريل وتوافق 11 رمضان، والجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان، والجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان.

وباحتساب إجمالي أيام الجمعة في شهر رمضان، مضافا إليها أيام عطلات المناسبات الخاصة، دينية ووطنية، يصبح إجمالي ما يحصل عليه الموظفون في الدولة خلال شهر رمضان المبارك نحو 11 يومًا إجازات رسمية، خلال شهر رمضان 2021.

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