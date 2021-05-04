رسمياً.. بايرن ميونح يعلن عن رحيل نجم الفريق

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، عن رحيل نجم الفريق خافي مارتينيز خلال هذا الصيف وذلك بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد عقده، وذلك بعد 9 أعوام قضاها مع ميونخ .





وكان بايرن ميونخ تعاقد مع المدافع ولاعب خط الوسط مارتينيز من أتلتيك بلباو الإسباني عام 2012، في صفقة قياسية للنادي حينذاك بلغت قيمتها 40 مليون يورو.





وتوج مارتينيز مع بايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020، وأحرز إجمالي 23 لقباً مع الفريق "البافاري".





وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل-هاينز رومينيغه: "كان قراراً صعباً عندما تعاقدنا مع خافي مارتينيز في عام 2012 بسبب قيمة الصفقة التي بلغت 40 مليون يورو والتي شكلت صفقة قياسية بالنسبة لنا في ذلك الوقت".