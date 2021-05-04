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إصابة ثمانية أسود في حديقة حيوان هندية بكورونا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا في إحدى حدائق الحيوانات، وقالت إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

 

وكانت سلطات الحديقة في ولاية حيدر أباد الجنوبية قد تبادلت عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 من مارس بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

 

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية "استنادا إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض (سارس-كوف2) في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك".

 

وتأتي نتائج الفحوص هذه في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعا هائلا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر، حيث سجلت أكثر من 300 ألف إصابة بمرض كوفيد-19 يوميا لثلاثة عشر يوما متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليونا، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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كوفيد 19 كورونا اسود

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