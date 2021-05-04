محافظة القاهرة تعلن موعد إزالة عقارات شارع المشروع بالمطرية

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محافظة القاهرة تعلن موعد إزالة عقارات شارع المشروع بالمطرية
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:03 م
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أعمال لجنة شارع "المشروع"، لاستلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، لتحديد موعد صرف التعويضات، يأتي ذلك في إطار خطة تطوير الحي، وإنشاء محور مسطرد، الذي سيربط شارع المشروع بوسط القاهرة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن لجان جمع مستندات الملكية، لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد، ما زالت مستمرة في عملها.
وأعلن نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة لإسكان.
يذكر أن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن لجان جمع مستندات الملكية، لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد، ما زالت مستمرة في عملها.
وأعلن نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة لإسكان.
يذكر أن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.
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