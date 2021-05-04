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محافظة القاهرة تعلن موعد إزالة عقارات شارع المشروع بالمطرية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تابع اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أعمال لجنة شارع "المشروع"، لاستلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، لتحديد موعد صرف التعويضات، يأتي ذلك في إطار خطة تطوير الحي، وإنشاء محور مسطرد، الذي سيربط شارع المشروع بوسط القاهرة. 



من جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن لجان جمع مستندات الملكية، لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد، ما زالت مستمرة في عملها. 


وأعلن نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة لإسكان. 

يذكر أن الدكتور  إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.

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