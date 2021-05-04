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العجز التجاري الأمريكي يقفز مع تسارع الطلب المحلي
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:17 م
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قفز العجز التجاري الأمريكي إلى قمة غير مسبوقة في مارس وسط تنام كبير في الطلب المحلي، وهو ما يرفع الواردات، وقد تزداد تلك الهوة اتساعا مع انتعاش النشاط الاقتصادي في البلاد بوتيرة أسرع منها في بلدان أخرى.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز التجاري زاد 5.6 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 74.4 مليار دولار في مارس.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا بلوغ عجز التجارة 74.5 مليار دولار في مارس.
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