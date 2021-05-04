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بعد "بلكونة".. إغلاق كافيه فنان شهير في الدقي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت شرطة المرافق بالجيزة تنسيقا مع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح حملاتها لضبط المخالفين للاجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والانضباط بنطاق شوارع وميادين الحي.



وأسفرت حملة ليلية بمشاركة شرطة المرافق برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق عن غلق وتشميع كافيه "أوسكار" بشارع عبد المنعم رياض ملك المطرب مصطفى كامل.



وصادرت الحملة نحو 131 أرجيلة "شيشة" بالمخالفة لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، ومنها المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية.

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