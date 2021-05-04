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اعرفي طريقة عمل صينية كفتة اللحم بالفرن

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" في السطور التالية وجبة إفطار رمضانية بسيطة وسهلة التحضير حيث يمكنك عزيزتي ست تحضيرها، وهي طريقة عمل كفتة اللحم بالفرن لأفراد أسرتك بكل سهولة.

المقادير

- لحم مفروم : 1 كيلو
- البطاطس : 4 حبات (مقطّعة شرائح)
- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (حجم متوسط، مفروم ناعم)
- بقدونس : كوب (مفروم ناعم)
- طماطم : 1 حبة (مقطّعة شرائح)

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي اللحم، البصل، البقدونس وزيت زيت الزيتون، واخلطي المكونات حتى تتداخل.

نكّهي بالملح، البهارات المشكلة والفلفل الأسود، واخلطي المكونات حتى تتداخل.

شكّلي أقراص متساوية من مزيج الكفتة وضعيها في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت وأضيفي البطاطس.

سخّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وأدخلي الصينية إلى الفرن لـ20 دقيقة على أن تقلبي الأقراص مرة بعد مرور نصف وقت الطبخ.

أضيفي شرائح الطماطم للحم وأعيدي الصينية إلى الفرن لـ10 دقائق إضافية حتى ينضج اللحم بالكامل.

اخرجي الصينية من الفرن وقدّميها ساخنة.

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