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عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ...الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:18 م
كرم جبر رئيس الاعلي للاعلام
كرم جبر رئيس الاعلي للاعلام
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قال المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إنه قرر وقف إعلانات السبيكة العقارية؛  بناء على طلب من هيئة الرقابة المالية لعدم الحصول  الشركة على أي من التراخيص وحفاظا على أموال المصريين.

 


وأوضح المجلس الاعلى لتنظيم الأعلام في بيانه، أن قرار وقف  إعلانات السبيكة العقارية جاء بعد بلاغ من قبل هيئة الرقابة المالية ذلك تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وذلك خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.


وجاء قرار الأعلى للإعلام بعد تقرير جريدة الفجر" السبيكة العقارية تعيد للأذهان شبح شركات توظيف الأموال.. وخبراء: تظهر دائماً عقب الأزمات"، التى استعرضت فيه مخاطر هذا الاستثمار الذي لم يتم على أي من أسس قانونية،  ولم يراع اي من حقوق المستثمرين وقد يؤدي إلى ضياع رؤوس أموالهم.


واستندت"الفجر" في تقريرها إلى صورة من عقد بيع السبيكة العقارية التى انفردت بالحصول على نسخة منه، ويضم العديد من المخالفات القانونية، على رأسها مخالفة القانون  رقم 146 لسنة 1988 والخاص بتلقى الشركات أموال من الجمهور لاستثمارها والذي لا بد أن يتم تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى عدم وجود أي ضمانات تكفل للمستثمرين الحفاظ على  حقوقهم الاستثمارية أو كيفية مقاضة الشركة إذا لم تلتزم بشروط التعاقد.

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