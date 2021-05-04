Advertisements

نور سيد الخلق.. الحلقة 8.. ما هي المعجزات الكونية التى حدثت ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
Advertisements
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.
وننشر لكم اليوم الحلقة الثامنة بعنوان "ما هي المعجزات الكونية التى حدثت ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام؟!"
يعرض برنامج نور سيد الخلق في رمضان، يوميا، الساعة التاسعة مساًء عبر بوابة الفجر.

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة الأهلي منذ مباراة غزل المحلة حتى الاَن

منذ 39 دقيقة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

منذ ساعتين

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي