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كارتيرون يستعيد نجم الزمالك أمام سموحة بالدوري المصري

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعيد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خدمات حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، أمام سموحة بالدوري المصري.

عودة حازم إمام أمام سموحة بالدوري المصري

من جانبه قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الدفع بحازم إمام أمام سموحة بالدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سموحة يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واعتمد المدرب الفرنسي فى الفترة الأخيرة على الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثى، إلا أن اللاعب لم ينجح فى إقناع باتريس كارتيرون بإمكانياته.

وكان حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد شارك خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدوري المصري، بعد انتهاءه من خوض البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى الأيام الماضية بسبب الإصابة.

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