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رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية برتغالية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي ينتهي عقده مع السيدة العجوز في 2022.

وأكدت صحيفة ريكورد البرتغالية أن كريستيانو رونالدو قرر الإيفاء بعقده مع يوفنتوس ثم العودة إلى ناديه الأم سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية أن فكرة رونالدو هي اللعب بقميص سبورتينج لشبونة لمدة موسمين قبل الإعتزال علماً بأنه رحل عن الفريق البرتغالي في عام 2003.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاماً ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي وسط شائعات بعودته إلى ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو الإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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