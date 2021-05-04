وفاء عامر لـ"الفجر الفني": لهذا السبب شاركت في "لحم غزال".. وبرامج رامز جلال بتخوفني (حوار)

نجمة فاجأت جمهورها من خلال ظهورها كـ ضيف شرف، في مسلسل "لحم غزال"، حيث ظهرت بشخصية "قدرية" السيدة القوية التي تتحكم في جميع ممتلاكتها وتجارتها باحتراف، وتنتقم لقتل شقيقها، وبالرغم من التحول الذي حدث في الشخصية إلا أنا ظلت مؤثرة في الجمهور بشكل كبير.



التقى "الفجر الفني" بالفنانة وفاء عامر والتي تحدثت عن سبب مشاركتها في مسلسل "لحم غزال"، وكيفية إخراجها الدور بهذا الشكل كما كشفت عن الأعمال التي أحبتها في السباق الرمضاني.





وإليكم نص الحوار:



في البداية، حدثيني عن سبب مشاركتك كـ ضيف شرف في مسلسل "لحم غزال"؟



تلقيت الدور، وطلبت مني غادة عبد الرازق تعديل ما أريده في الشخصية مع المؤلف ورأيت أن الدور لا يمكن إجرائه إلا كـ ضيف شرف ورشحتني للدور غادة عبد الرازق، ومحمد أسامة والمنتج.



ما كواليس التصوير؟



صورت 65 مشهد، وذهبت للتصوير 25 مرة.



كيف استعديتي للدور؟



معايشتي للدور هو ما دفعني لتجسيده بهذا الشكل الذي ظهر للناس، كما أنني أحب التمثيل ودرسته لذا يخرج إتقاني للأدوار للجمهور.



حدثيني عن تفاعل الجمهور مع الدور؟



رغم سهولة الدور، إلا أن الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الدور وظهر ذلك من خلال "تويتر"، وتفاجأت بردود الأفعال.



ما أكثر الأعمال التي أعجبتك في السباق الرمضاني؟



مسلسل "الاختيار2"، "لعبة نيوتن"،"حرب أهلية" لـ يسرا".



ما رأيك في برنامج "رامز عقله طار"؟



لا يمكنني الحكم عليه لأن الجمهور يحبه، ولكن أنا بخاف من رامز.



هل تشاركي في أعمال فنية في الفترة القادمة؟



نعم أشارك في عمل فني إخراج حسني صالح.



واختتمت حديثها متمنية النجاح والتوفيق لجميع طاقم عمل مسلسل "لحم غزال".

