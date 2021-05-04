إغلاق كافيهات شهيرة في شارع جامعة الدول العربية

وجهت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة مفاجئة على عدد من الكافيهات بحي العجوزة، وسط المحافظة، في إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأسفرت الحملة التي أشرف عليها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق عن غلق وتشميع كافيه "لوكيشن" بشارع جامعة الدول العربية المملوك للمطرب مصطفى قمر، وآخر يدعى "علي الضحكاية" الذي تعود ملكيته بالشراكة للفنان "ه.ش".



وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتي جاء أبرزها تقديم "شيشة" لرواد الكافيه بالمخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون، ومنها المقاهي المخالفة للإجراءات الإحترازية.