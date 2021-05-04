داعية إسلامي يوضح حكم وضع الميكب في رمضان (فيديو)

سألت متصلة تدعى أم سيف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم، عن حكم وضع الميكب، خاصة في نهار شهر رمضان.



ورد الداعية الإسلامي الشيخ محمد عثمان، قائلًا: "عفة المرأة في حيائها ولابسها، أما بالنسبة للميكب أو الزينة فتجوز داخل المنزل للزوج، وخارج المنزل غير جائزة، وستحاسب المرأة على هذا الأمر بين يدي الله عز وجل".



ومن جانب آخر دعا الداعية الإسلامي، ان القلب سمي قلبًا لكثرة تقلبه ودورانه، ولذلك قال النبي:" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"

