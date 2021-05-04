Advertisements

داعية إسلامي يوضح حكم وضع الميكب في رمضان (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:34 م
Advertisements
سألت متصلة تدعى أم سيف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم، عن حكم وضع الميكب، خاصة في نهار شهر رمضان.

ورد الداعية الإسلامي الشيخ محمد عثمان، قائلًا: "عفة المرأة في حيائها ولابسها، أما بالنسبة للميكب أو الزينة فتجوز داخل المنزل للزوج، وخارج المنزل غير جائزة، وستحاسب المرأة على هذا الأمر بين يدي الله عز وجل".

ومن جانب آخر دعا الداعية الإسلامي، ان القلب سمي قلبًا لكثرة تقلبه ودورانه، ولذلك قال النبي:" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ 39 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ ساعتين

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة الأهلي منذ مباراة غزل المحلة حتى الاَن

منذ 37 دقيقة

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 22 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي