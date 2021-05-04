Advertisements

أحمد صلاح حسني يكشف عن سبب انعزاله عن العالم بعد انتحار حبيبته في "كوفيد25"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

ظهر الفنان أحمد صلاح حسني خلال الحلقة الـ7 من مسلسل "كوفيد25"، مطالبًا صديقه الدكتور ياسين والذي يؤدي دوره "يوسف الشريف"، أن يهدأ من روعه في عملية البحث عن علاج للفيروس الجديد، الذي لم يتوصل أي شخص في العالم لعلاج له .
فيما يطلب ياسين " يوسف الشريف " من أحمد صلاح حسنى المساعدة عن طريق السوشيال ميديا، فيقص له قصته أنه تسبب فى موت حبيبته عندما كان يعمل فى أعمال مشبوهة فى السوشيال ميديا وبسبب ذلك تركته وذهبت لرجل آخر.
وبعدما اخترق حساباته على السوشيال ميديا اكتشف أنه يخونها فذهب على الفور ليخبرها ولكنها لم تعط له فرصة فقام بفضحه على كل المواقع فقامت هى بعدما عرفت بقتله والانتحار.
ودارت الحلقة الـ7 من المسلسل في محاولة لحل لغز مقتل الدكتورة شروق، ومحاولة تأكيد أنه تم بفعل فاعل، و محاولة إيجاد حل للفيروس المنتشر.
مسلسل"كوفيد25"، من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وراندا البحيري، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

أخبار تهمك

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ ساعة و 7 دقيقة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ 38 دقيقة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 23 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

تعرف على تفاصيل أزمة الأهلي منذ مباراة غزل المحلة حتى الاَن

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

09:30 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي