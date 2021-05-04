"التجارة الأميركية" تحث تايوان على توريد المزيد من الرقائق الالكترونية لمصنعي السيارات

قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الثلاثاء 4 مايو إن الوزارة تحث شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركات تايوانية أخرى على إعطاء أولوية لحاجات مصنعي السيارات الأمريكيين لتخفيف نقص في الرقائق الالكترونية في الأجل القصير.





وأبلغت ريموندو ندوة استضافها مجلس الامريكتين أنه في الأجل الطويل ستكون هناك حاجة إلى زيادة في الاستثمارات لإنتاج المزيد من أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وإعادة سلاسل إمداد في مجالات حيوية كثيرة أخرى إلى أمريكا أو دول حليفة.