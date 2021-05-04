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الحلقة الـ22 من "نسل الأغراب "..مي عمر تكتشف خيانة أمير كرارة لها

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "علي" دياب و"عساف" أحمد السقا لمنزل "مصطفى" لخطبة ابنته"رغدة"، لكن يرفض، وينفعل عليه، ويخبره "عساف" أنه موافق، ولا ينتظر رده،
فيخبره والده "محفوظ" أن كل شئ يمكن حدوثه في الحياة ولكن بدون عراك، فيخبره"عساف" أن الحديث معهم لا يصلح بدون عراك، لكن يصمم والده على رفضه، فينصرف هو و"عساف"، ثم يتحدث والده معه ويحاول اقناعه بقبول زواجهم
لكي لا يخسر "عساف"، وألا يعتمد على "غفران" لأنه لم يقف معه في مشكلته ولم يحضر وقت عزاء زوجته.

ذهاب "دهب" نجلاء بدر لسرايا" غفران" أمير كرارة وتخبره أنه لم تكذب عليه، وأنها فقط ابلغته ما سمعته، فيخبرها ألا تتحدث بعد ذلك بكلام ليست متأكدة منه،
وتخبره بإعجابها به، وتطلب منه أن تقوم بالرقص له ولكن في غرفته.

تطلب "نجاة" فردوس عبد الحميد من "جليلة" مي عمر أن تقوم بتجميع أبنائها حولها؛ لأنها ستحتاج إليهم عندما تكبر، مثلما تحتاج هي لإبنها "علي".


يذهب "علي" ليخبر والدته أنه تقدم لخطبة "رغدة" لكي تظل في منزلهم، ولكي يستطيع حمايتها، فتغضب شقيقته من ذلك، ليخبره أنه لا يعرف كيف سيتعامل معها لأنه طوال الوقت كان يعتبرها ابنته، لكن ما دفعه لذلك، هو أن والدتها قبل وفاتها قد اوصته عليها، فتأمره والدته بأن يتزوجها لأنها ترغب في رؤية أولاده.

تذهب"جليلة" لمقابلة "غفران" في سرايته، فتجده نائمًا هو و "دهب" في غرفتها، فتكتشف خيانته لها، فتقوم بتوبيخه على اختياره لدهب، وأنه كان عليه أن يختار إمرأة أخرى تليق بمقامه، فيخبرها أنها لا تفرق معه، فتخبره أيضًا أنه لم يكن يفرق معها.

مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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