أحمد شاهين لـ"الفجر الفني" : هكذا تم ترشيحي لمسلسل "كوفيد ٢٥".. والجمهور قام بعمل مشاهدي مع يوسف الشريف كوميكس







كشف الفنان أحمد شاهين، عن تجربة مشاركته في مسلسل "كوفيد ٢٥" ، وعن ترشيحه للدور، كيف رأي ردود أفعال الجمهور حتى الآن، الأشياء التي جذبته للمشاركة في المسلسل.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني " قال شاهين :" عملت مع نادر جلال أكثر من حملة دعائية، وفي آخر حملة دعائية قال لي أنت ممثل شاطر وستكون معي في المسلسل القادم" .







وأستكمل شاهين حديثه قائلاً :" ترشيحي جاء من ضياء حبيب، هو من رشحني للمخرج أحمد نادر جلال، فتواصل معي ولم أتردد ثانية، وافقت على الفور قبل قراءة الورق، شئ عظيم أنني أعمل مع المخرج أحمد نادر جلال في عمل درامي، مع النجم يوسف الشريف في عمل درامي ينتظره الجميع، بالأخص أن مسلسلاته تعرض أفكار جديدة ومختلفة عم تعرض في السوق".







وتابع شاهين حديثه قائلاً:" سعيد أنني عملت وسط كوكبة كبيرة من كوفيد ٢٥ مع يوسف الشريف وأمير صلاح الدين وميدو عادل وأيتن عادل، المسلسل يشاهده الجمهور بشكل جيد، بالأخص أنه لمس شئ حدث لنا هذه الأيام" .







وفي نهاية حديثه قال :" أحمد نادر جلال يهتم بأصغر التفاصيل، إنجي علاء كتبت الورق جيداً، سعيد من تفاعل الجمهور، وردود الأفعال، فاستخدم الجمهور مشهدي مع يوسف الشريف عندما اكتشفت سبب إنتقال الفيرس من العين، قاموا بعمل الكثير من الكوميكيس عليه، الحلقات القادمة بها مفاجأت كثيرة" .





