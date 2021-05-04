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يوسف الحسيني يُطالب بإلغاء الضرائب على بعض الفئات

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر تزيد 2.6 مليون نسمة كل عام، ومعدل الوفيات يقدر بـ0.6% أي أن هناك 600 الف مواطن يتوفوا كل عام، وهذا يعني ان معدل زيادة السكان الحقيقي يقدر بـ2 مليون نسمة.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لرفع الضرائب حتى 40%، خاصة للفئات الاكثر دخلًا، وإلغاء الضرائب على بعض الفئات الأقل دخلًا، معقبًا: "عايزين اكبر شريحة من المواطنين ما يدفعوش ضرائب، في مقابل إن الأغنياء يدفعوا 30 او 35%"

ولفت أن رفع الضرائب على الاغنياء من شأنه يزيد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمواطن، وهذا من شانه ان يعيد مصر كدولة جاذبة للعمالة الاوربية مثل السابق، خلاف توفير فرص العمالة المحلية.

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