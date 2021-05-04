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إيرادات الميزانية ترتفع إلى 204.7 مليار ريال بالربع الأول من 2021

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أداء الميزانية العامة للدولة بالربع الأول من عام 2021.

 

وبلغ إجمالي الإيرادات وفقاً للتقرير الربع سنوي الصادر عن وزارة المالية 204.7 مليار ريال بالربع الأول من 2021، مقابل مصروفات قيمتها 212.2 مليار ريال، ليصل العجز إلى 7.4 مليار ريال.

 

وحققت السعودية نموا بالإيرادات بنسبة 7% خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة مع أرباح الربع المماثل من العام 2020 والبالغة 192.07 مليار ريال.

 

وارتفعت إيرادات المملكة بدعم الإيرادات النفطية بنسبة 39% إلى 88.19 مليار ريال، من 63.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

 

فيما، انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 9% بالربع الأول من 2021 إلى 116.58 مليار ريال، مقابل 128.77 مليار ريال بالربع ذاته من العام 2020.

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الكلمات المفتاحية

الميزانية السعودية الميزانية الايرادات

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