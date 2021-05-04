تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

كلف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وكيله كريم البولق، بفتح باب تجديد عقده مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن بن شرقي يرغب في الاستمرار مع الزمالك ولكن مع زيادة راتبه السنوي.

وتابع المصدر، أنه في حال رفض ذلك من جانب مسؤولي نادي الزمالك، سينتقل إلى الخليج أو الدوري التركي.

وكان أشرف بن شرقي قد تلقي عدة عروض من جانب أندية تركية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أندية إماراتية أبرزها نادي العين، وذلك بعد تألقه مع الفارس الأبيض.