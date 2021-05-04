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تصريحات زيدان قبل مواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه أمام تشيلسي غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"المشاعر جيدة، نحن سعداء باللعب في نصف النهائي، نعلم أهمية وصعوبة المباراة التي سنلعبها غدًا ونحن مستعدون، ما نريد فعله هو تقديم كل شيء من أجل الفوز".


وأضاف :"وصولنا لهذا الدور والمنافسة على الليغا بكل هذه الظروف ليست معجزة، وصلنا إلى هذه المرحلة لأننا نؤمن بعملنا وبما نقوم به، لا أظن أن هنالك وجود للمعجزات في كرة القدم".


وتابع :"جميع اللاعبون هنا مستعدون، وسنلعب مباراة الغد بكل قتالٍ للفوز، سنضع أرواحنا جميعًا في الملعب".

وواصل :"لتحقيق أي شيء يجب عليك أن تعاني، لقد عانينا في مباراة الذهاب، والآن نحن على استعداد لتقديم مباراة رائعة، الفريق جاهز".


وأوضح :"بالطبع شاهدنا مباريات تشيلسي ولكن هذا لا فائدة منه، لأن مباراة الغد مختلفة عن المباريات السابقة، ولكن نحن نمتلك الأسلحة التي تجعلنا نقدم مباراة رائعة".


وأشار :"كما أقول دائمًا هذا الفريق مر بصعوبات كبيرة، لذلك يجب رفع القبعة لهؤلاء اللاعبين، عندما تتعقد الأمور يظهرون بشخصيتهم، لديهم شخصية رائعة، هم الأفضل وقد أظهروا ذلك".


وأردف :"غدًا سنقدم كل شيء، نحن هنا حيث أردنا واستحقينا ذلك".


وحول جاهزية راموس قال :"من المهم أن يكون القائد متواجدًا معك فهذا هو قائدنا، بما أنه معنا فهذا يعني بأنه بخير".

وحول هازارد رد :"هازارد جاهز، هو معنا وسعيدٌ لما يمكن أن يفعله".

واختتم :"الشوط الأول من مباراة الذهاب كان صعبًا، غدًا مباراة مختلفة وسنحاول تحسين ذلك، تشيلسي يمتلك الجودة، ولكن علينا أن نتحسن هجوميًّا وإظهار ما يمكننا فعله، بالتأكيد يمكننا تقديم أشياء جيدة والاستحواذ على الكرة بشكلٍ رائع".

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