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تراجع صادرات النفط الأميركية إلى 2.61 مليون برميل يوميا في مارس

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات للتجارة الخارجية من مكتب تعداد الولايات المتحدة الثلاثاء 4 مايو أن صادرات النفط الخام الأميركية هبطت إلى 2.61 مليون برميل يوميا في مارس، من 2.65 مليون برميل يوميا في فبراير.

وبلغت الصادرات إلى كوريا الجنوبية 398 ألف برميل يوميا وإلى الهند 344 ألف برميل يوميا، في حين سجلت الصادرات إلى الصين 339 ألف برميل يوميا.

ويصدر المكتب بيانات التجارة الخارجية للنفط قبل أسابيع من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة، التي تعتمد على بيانات مكتب التعداد، أرقامها الشهرية لصادرات النفط الأمريكية في نهاية الشهر الحالي.

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