الحلقة الـ 22 من "نسل الأغراب"..أحمد داش وأحمد مالك يتعاركان معًا بسبب ريم سامي

انتهت قناة"ON" منذ قليل من عرض الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول اعتراف"فاطمة" ريم سامي بحبها لإبنه "حمزة"، فيخبرها أنه يحبها،وأنه يخاف عليها كإنها ابنته، ويطلب منها ألا تقابله مرة ثانية، لكي لا يغضب منها، ويخبرها أنه يكره "حمزة"أحمد مالك، وتخبره أنه ابتعد عنه بغير ارداته، وأن حبه لغفران بسبب أنه من قام بتربيته، فينفعل عليها ويخبرها أنه يكرهه.



يذهب "محفوظ "لعلي في قسم الشرطة الذي يعمل فيه، ويخبره أن "مصطفى" قد وافق على زواجه من ابنته"رغدة"، لكنه لن يتزوجها إلا بعد مرور أربعين يومًا على وفاة والدتها "عزيزة".



يذهب "عساف" لمعسرة القصب الخاصة به، ويتقابل مع "بدر" عصام السقا، ويخبره أنه كان يعمل في أرض الأفيون الخاصة بـ"غفران"، لكنه هرب منه، واتجه إليه لكي لا يقوموا بإيذائه إذا توجه إلى عائلته، ويطلب منه "عساف" أن يدلع على مكان الأرض مقابل حمايته هو وأهله.



فيتجه بعدها إلى "علي"، ويخبره بأنه علم مكان أرض الافيون الخاصة بـ"غفران".



ذهاب "فاطمة" لمقابلة"حمزة" أحمد مالك،فيراهم سليم أحمد داش، ويقوم بمعايرتها بأنها خادمة فيغضب حمزة ويقوم بصفعه بالقلم على وجهه.



مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.