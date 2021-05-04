Advertisements

الفجر كلينك/ استشاري سكر يوجه نصائح لأصحاب الأعمال الشاقة أثناء الصيام (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
إعداد: منى صموئيل تصوير: عبير أحمد
Advertisements
تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة مرضى السكر على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور عمرو محفوظ، استشاري السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

يوضح الدكتور "عمرو محفوظ"، خلال الفيديو نصائح خاصة بصيام رمضان لأصحاب الأعمال الشاقة، كالآتي:

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ 38 دقيقة

تعرف على تفاصيل أزمة الأهلي منذ مباراة غزل المحلة حتى الاَن

منذ ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كارتيرون يرحل عن الزمالك في هذه الحالة فقط

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات توخيل قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ ساعة و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

09:30 م

صفقة القرن تقترب من برشلونة

05:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي