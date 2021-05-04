اغتيال النائب العام ونجاة زكريا يونس..الحلقة الـ22 من "الاختيار2" تشهد أحداث 29 سبتمبر 2016

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "الاختيار2"، ونجى زكريا يونس من الموت عقب إصابته برصاصة في نهاية الحلقة السابقة.



وشهدت الحلقة أحداث يوم 29 سبتمبر في التجمع الأول، في محاولة عناصر الإخوان لإغتيال النائب العام وزكريا عبد العزيز، وذلك من خلال تفجير عبوة ناسفة.



ويخطط عناصر الإخوان لعمليات إرهابية وتتكون خطتهم من عدم شعور الشعب بأمان واستهداف الأماكن الحيوية والأشخاص المهمين.



وعاد زكريا يونس على القطاع عقب إصابته برصاصة، وبدأ في التحقيق في عدد من القضايا.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

