مصدر أمني يكشف حقيقة حريق كورنيش النيل بالزمالك

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق هائل بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك.



وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب حريق "محدود" بقطعة أرض فضاء ببعض الهيش والمخلفات بمنطقة الزمالك بالقاهرة.



وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع إمتداده ولم يسفر ذلك عن وجود ثمة إصابات أو وفيات.

