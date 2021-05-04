الحلبي: صفقة تمويل عقد الرافال مع فرنسا شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

علق لواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على الصفقة التي أبرمتها مصر مع فرنسا لتمويل عقد الرافال بحد أدنى 10 سنوات بأنها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والسياسة المصرية.



وقال "الحلبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء إن الرافال تتمتع بأنظمة متعددة المهام تستطيع أن تقوم بضربة جوية وتغيير موقف على الأرض.



وأشار إلى أن الرافال لديه مدى التسليح الجو جو لإصابة أهداف على مدى 100 متر وأرض جو يستطيع إصابة أهداف على مسافة من 200 إلى 350 كيلو متر.



وأوضح أن التعاقد في عقود التسليح في فترة العشر سنوات لم نراها في عقود التسليح، خاصة أن فرنسا دولة ذات ثقل سياسي وعسكري ولديها ثقة في مصر وقدرتها على السداد.



وأكد أن هذا القرار رشيد ومحترم خاصة أن هذه الطائرة تتمتع أنظمة متعددة وتستطيع أن تحمل أوزان تصل إلى نصف طن، مستطردًا "مش أي دولة تستطيع أن تشتريها، و3 سنوات زمن قليل لتنفيذ صفقة بحجم عقد الرافال وهو تأكيد على القيادة المحترفة".

