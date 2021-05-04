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الكشف عن حقيقة تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:33 م
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أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة ان اتحاد الكرة أبلغني بعدم تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور.
وقال الشوربجي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد الى انه عندما طلب من اتحاد الكرة التظلمات المقدمة تسلمت تظلم من الأهلي واخر من الزمالك على عقوبة 5 ناشئين فقط.
وأضاف ان إذا قدم الزمالك ما يفيد بأنه تظلم على عقوبة إمام عاشور فأنا مستعد لعقد اجتماع فوري لنظر الاستئناف.
وتابع انه تأكد من صحة الفيديوهات المنتشرة للاعبي الزمالك بعد نهائي دوري 99.
وأردف ان توقيع اللاعبين على التظلمات ليس شرطا لقبولها من عدمه مؤكدا لجنة الاستئناف تعمل في اتحاد الكرة بالتطوع.
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