الكشف عن حقيقة تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة ان اتحاد الكرة أبلغني بعدم تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور.





وقال الشوربجي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد الى انه عندما طلب من اتحاد الكرة التظلمات المقدمة تسلمت تظلم من الأهلي واخر من الزمالك على عقوبة 5 ناشئين فقط.





وأضاف ان إذا قدم الزمالك ما يفيد بأنه تظلم على عقوبة إمام عاشور فأنا مستعد لعقد اجتماع فوري لنظر الاستئناف.





وتابع انه تأكد من صحة الفيديوهات المنتشرة للاعبي الزمالك بعد نهائي دوري 99.





وأردف ان توقيع اللاعبين على التظلمات ليس شرطا لقبولها من عدمه مؤكدا لجنة الاستئناف تعمل في اتحاد الكرة بالتطوع.



