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مصطفى شعبان يبيع الألماظ مقابل 5 مليون جنيه

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

حيث اتفق "سفينة" مصطفى شعبان، مع زعيم عصابة أكبر من العتال وسليم وكانوا يعملوا مع على أن يسلمه الألماظ مقابل خمسه مليون جنية، ووافق سفينة على عرضه.

وعقد سفينة اتفاقا مع زعيم العصابة الذي أخذ منه كل الألماس وقال له إنه يخصه وعرض عليه أن يكون من رجاله المقربين في مواجهة بقية أعدائه.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

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