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ظهور هشام عشماوي في ليبيا.. أحداث الحلقة الـ22 من "الاختيار2"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر الفنان أحمد العوضي في الحلقة الـ22 من مسلسل "الاختيار2" حيث جسد دور هشام عشماوي كما ظهر في الجزء الأول من المسلسل.

وظهر هشام عشماوي، في ليبيا أثناء مبايعة الإرهابيين له بكونه أمير عليهم، وسمي الأمير أبو عمر.

و ظهر الضباط المنشقون في سيناء، حيث أصبحو في مكانة كبيرى لدى الجماعة ويخططون للعمليات الإرهابية بأنفسهم كما يحققون مع الضباط الذين يأخذونهم جماعة الإخوان.

وطلب أبوة حذيفة من الضباط المنشقون أن يصورو فيديو لينصحو عدد من الضباط للإنضمام إلى الجماعة.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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