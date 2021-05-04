لسبب كارثي متصل يشتكى طليقته: "عرضت عليا الزواج العرفي ".. وداعية يرد (فيديو)

قال متصل يدعى سعيد، إن زوجته عرضت عليه ان يطلقها ويتزوجها عرفيًا، لكي تحصل على معاش والدها، وبعد ان رفض هذا الأمر قامت بتطليق نفسها.



من جانبه قال الشيخ محمد عثمان، الداعية الإسلامي، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان الهدف من الزواج الموثق هو حفظ حقوق المرأة، ولكن المرأة في هذه الحالة تريد التحايل على القوانين، لكي تحصل على معاش والدها، بحجة انها مطلقة، رغم أنها ستكون متزوجة عرفيًا، وهذا حرام.



وتابع الداعية الإسلامي، أن المعاش في هذه الحالة يعد أكل سحت، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منتشر جدًا، والمال في هذه الحالة حرام.

