Advertisements

أعضاء في مجلس الشيوخ يحثون إدارة بايدن على دعم اليمن

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية على دفع المانحين الدوليين لسد نقص يبلغ 2.5 مليار دولار في المساعدات للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن.

 

وفي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن 50 ألف شخص في اليمن يعيشون اليوم ظروفا "شبيهة بالمجاعة"، وأضافوا أن هناك 5 ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة من ذلك.

 

وجاء في الرسالة أنه و"على عكس عام 2018 فقد تقاعس المجتمع الدولي حتى الآن في الغالب عن التصدي للتحدي وتوفير التمويل القوي اللازم لتفادي هذه الكارثة".

 

وأشارت الرسالة إلى أن خمسين في المئة فقط هو ما تمت تلبيته من مناشدة الأمم المتحدة لتقديم 3.4 مليار دولار في 2020، كما أن مناشدة أخرى لتقديم 4.2 مليار دولار في عام 2019 لم يتحقق منها إلا ما يعادل 87 في المئة، أما هذا العام فقد بلغت نسبة الوفاء 34 في المئة من مناشدة الأمم المتحدة.

 

وأكدت خطوة الأعضاء تلك، القلق المستمر في الكونغرس بشأن آثار الحرب الدائرة في اليمن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعم اليمن بايدن الادارة الامريكية

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور

منذ ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فرمان جديد من كارتيرون في الزمالك

منذ 37 دقيقة

تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ يوم

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 10 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ترامب يدعو الديمقراطيين والجمهوريين للتعاون معاً من أجل تأمين الحدود

مواجهة طموحات إيران الإقليمية ستجلب السلام إلى اليمن

"الجبير": المشرعون الأمريكيون يوفرون الذخيرة الحية للحشود المطالبة بالموت لأمريكا

الكويت تخصص 250 مليون دولار لدعم الشعب اليمني خلال 2019

العثيمين يحث دول التعاون الإسلامي على التصدي للأزمة الإنسانية في اليمن

"مركز الملك سلمان" يواصل جهوده الإغاثية لليمنيين والسوريين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

09:18 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي