يوسف الحسيني يكشف حقيقية تحذير "الصحة" من الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بكورونا

نفى الإعلامي يوسف الحسيني، الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود منشور من وزارة الصحة يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الإصابة بكورونا



وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء،: "أمر غير منطقي، وما حصلش، ومش بالضرورة اللي حصل في الهند يحصل في مصر، مصر بخير، أه عندنا كورونا، لكن الوضع لدينا أفضل..دا مصر فتحت مركز مؤخرًا لتطعيم 10آلاف مواطن يوميًا".



ولفت إلى أن الدولة المصرية كانت تخوض حرب شديدة الشراسة في شمالة سيناء خلال آخر 6 سنوات، بالتزامن مع قيام مع التنمية والاعمار وإنشاء العديد من المدن.

