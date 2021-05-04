Advertisements

يوسف الحسيني يكشف حقيقية تحذير "الصحة" من الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بكورونا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
نفى الإعلامي يوسف الحسيني، الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود منشور من وزارة الصحة يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الإصابة بكورونا

وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء،: "أمر غير منطقي، وما حصلش، ومش بالضرورة اللي حصل في الهند يحصل في مصر، مصر بخير، أه عندنا كورونا، لكن الوضع لدينا أفضل..دا مصر فتحت مركز مؤخرًا لتطعيم 10آلاف مواطن يوميًا".

ولفت إلى أن الدولة المصرية كانت تخوض حرب شديدة الشراسة في شمالة سيناء خلال آخر 6 سنوات، بالتزامن مع قيام مع التنمية والاعمار وإنشاء العديد من المدن.

أخبار تهمك

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي للحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ يوم

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

فرمان جديد من كارتيرون في الزمالك

منذ 37 دقيقة

الكشف عن حقيقة تقديم الزمالك تظلم على عقوبة إمام عاشور

منذ ساعة

تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

09:18 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

04:04 م

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي