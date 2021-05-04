محمد حاتم بين اكتشاف اخته كاميليا وزواج بالإكراه في قصر النيل



يعيش محمد حاتم (حسين السيوفي) حالة من الذهول في مسلسل قصر النيل، بعد اكتشافه أن كاميليا (دينا الشربيني) هي شقيقته من أمه صفية التي لا يعلم عنها شيئًا وماتت في ظروف غامضة، حيث أخبرته كاميليا بأنها علمت بأنهما أشقاء، وذلك ما يبرر التشابه بينهما، ليخرج حسين السيوفي من حساباتها، وينضم إلى خطة الانتقام.



وتحاول عايدة (ريهام عبد الغفور) إقناعه بالزواج من علوية صديقتها، في الوقت الذي يرفض حسين السيوفي بشدة فكرة الزواج من الأصل، ولكن مع إصرار عايدة أرسلت له علوية إلى المصنع لتجلس معه وتحاول إبرام صفقة معه، بأن يمنعها فرصة قد يُغيّر رأيه، خاصةً مع كونها معجبة بصراحته.



كما كاد حسين السيوفي أن يخسر المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) بعدما نشر صور أخيه نبيل السيوفي (نبيل عيسى) وهم يتم ضربه في منطقة شعبية دون إخبار خالد نوح أو الاستئذان منه، ولكن سرعان ما تدارك حسين الأمر، وأكد أنه لم يرد أبدًا أن يكون في مركزه هذا، ورغم ذلك لا يمكنه الفرار منه.



ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 مساءً و4:30 عصرًا وعلى منصة شاهد vip.



ويشارك الفنان محمد حاتم في بطولة المسلسل النجوم دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.



وكان محمد حاتم قد حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، يذكر أن هذه الجائزة الثانية للنجم عن فيلم " لما بنتولد" حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسناريست د. أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان.



ويتابع الفنان حاليًا ردود أفعال مسلسله قصر النيل والذي ينافس به في دراما رمضان 2021، وذلك بعد نجاح أعماله الدرامية الأخيرة مثل بـخط الأيد وفي كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.