صيانة انتهت بسطو مسلح.. كيف نفذت عصابة الملثمين سرقة مكتب بريد الشيخ زايد؟

قبل 12 شهرًا، كُلف شاب عشريني العمر، " فني صيانة" بإجراء صيانة لمكتب بريد الشيخ زايد، بالحي الأول، لكونه قريب من محل سكنه بذات المدينة.



طوال العام، كان يتردد " محمد" صاحب الـ 28 سنة، على مكتب البريد الذي يبعد أمتارًا معدودة من قسم شرطة الشيخ زايد، لاستيلام حوالات مرسلة له، وهناك لاحظ ضعف الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الفرع وغياب عوامل الأمن في مكتب البريد خاصةً أن خزينة البريد مفتوحة أغلب الوقت.



ساعة شيطان جمعت الشاب و4 آخرين في مثل عمره، اتفقوا خلالها على تنفيذ عملية سطو مسلح على مكتب بريد الشيخ زايد.. "مفيش أمن على فرع البريد والخزينة مفتوحة طول الوقت.. هنسرق من غير مشاكل، ونطلع على وش الدنيا".



اتفق الجناة الخمسة على ساعة الصفر، بعد تقسيم أدوار كلا منهم، حيث توجهوا إلى مكتب البريد قبل رفع أذان المغرب بنحو 15 دقيقة، ودخل أربعة منهم الفرع مرتدين كمامات، فيما كان ينتظرهم الخامس داخل سيارة على بعد أمطار من المكتب، ليقودها بعد تنفيذ العملية.



الحظ كان حليف الملثمين الأربعة، لعدم وجود فرد أمن أمام مكتب البريد، آنذاك، إضافة إلى عدم إغلاق باب المكتب رغم الإنتهاء من ساعات العمل.. " الموظفين كانوا لسه موجودين بيعملوا جرد".



عملية السطو المسلح لم تستغرق سوى دقائق معدودة، حيث استولى 3 من الملثمين على مبلغ 350 ألف جنيه، من الخزينة بمجرد إشهار رابعهم فرد خرطوش كان بحوزته، وفروا هاربين، ليستغيث بعدها موظفي مكتب البريد بالشرطة.



اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغًا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة بقيام ملثمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد، بالحي الأول.



وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ترأسه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام.



وتوصلت التحريات التي أجراها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة إلى أن تشكيلا عصابيا ضم 5 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بعد عملية رصد ومعاينة للموقع ومواعيد وسير العمل بالمكتب قبل تنفيذ الحادث.



ونجح فريق البحث المشكل في تحديد هوية أربعة من مرتكبي الواقعة، في أقل من أسبوع، ( العقل المدبر _ 3 آخرين)، وتمكنت القوات من القبض عليهم، بنطاق محافظة الجيزة، وإعادة المسروقات، والسلاح المستخدم في الواقعة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



هذا وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط المتهم الخامس.

