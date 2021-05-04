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الضباط المنشقون يقتلون أحد الضباط.. الحلقة الـ22 من "الاختيار2"
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:32 م
مي مرسي
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شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "الاختيار2"، قتل الضباط المنشقون لأحد الضباط الذي أخذه عناصر الجماعة بسينا.
وحقق خيرت السبكي "طارق صبري"، معه وحنفي جمال وتم تصويرهم فيديو، وحاولو استشقطابه واقناعه بالإنتماء إليهم إلا أنه عبر عن كرهه لهم ورأيه بهم وهو أنهم خائنين وقاتلين، مما أدى إلى استفزازهم وقررو قتله.
وتم قتل الضابط الذي يجسد دوره "نضال الشافعي"، وقامو بتصويره ورغبو في أن يركع قبل قتله إلا أنه رفض.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.
وحقق خيرت السبكي "طارق صبري"، معه وحنفي جمال وتم تصويرهم فيديو، وحاولو استشقطابه واقناعه بالإنتماء إليهم إلا أنه عبر عن كرهه لهم ورأيه بهم وهو أنهم خائنين وقاتلين، مما أدى إلى استفزازهم وقررو قتله.
وتم قتل الضابط الذي يجسد دوره "نضال الشافعي"، وقامو بتصويره ورغبو في أن يركع قبل قتله إلا أنه رفض.
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.
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