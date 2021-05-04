ارتفاع واردات النفط الهندية في مارس

ارتفعت واردات النفط الهندية في مارس مقارنة مع الشهر السابق، مدعومة بتحسن في النشاط الاقتصادي قد يعصف به تجدد الإغلاقات في ثالث أكبر مستورد للخام في العالم.





وأظهرت بيانات من الموقع الالكتروني لدائرة التخطيط والتحليل البترولي ارتفاع واردات الخام 7.3% عن فبراير لتصل إلى 18.26 مليون طن، لكنها تظل منخفضة 6.5% على أساس سنوي.





وقالت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في ريستاد إنرجي، إن الانخفاض السنوي الطفيف للواردات في مارس قد يرجع إلى ارتفاع في أسعار الخام.





وقالت "تعافي الطلب الهندي على النفط يحتاج لأكثر من 12 شهرا من أجل الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة."





وتظهر بيانات أولية تراجع مبيعات الوقود المحلية من شركات التكرير المملوكة للدولة في أبريل بسبب قيود على مستوى الولايات تستهدف احتواء موجة ثانية جامحة من إصابات فيروس كورونا.





وانخفضت واردات الهند السنوية من الوقود حوالي 13% في السنة المالية 2020/2021 إلى 198.11 مليون طن، أدنى مستوى لها في ست سنوات، إذ تحد شركات التكرير من معالجة الخام في ظل جائحة كورونا التي عصفت بالطلب على الوقود، حسبما أفادت بيانات جمعتها رويترز.





وارتفعت واردات المنتجات النفطية في مارس نحو 8.8% على أساس سنوي إلى 4.10 مليون طن، بينما زادت الصادرات 2.5% إلى 6.08 مليون طن.





وقفزت صادرات الديزل في مارس 45.5% عن الشهر السابق وارتفعت 3.7% على أساس سنوي.





وتعد الهند ثالث أكبر اقتصاد آسيوي وتستورد المنتجات المكررة وتصدرها نظرا لامتلاكها طاقة تكريرية فائضة.