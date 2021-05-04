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المملكة المتحدة والهند تعلنان عن اتفاقات للاستثمار والهجرة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
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أعلنت بريطانيا والهند الثلاثاء 4 مايو عن استثمارت للقطاع الخاص بقيمة مليار جنيه استرليني وتعهدتا بالسعي إلى اتفاقية للتجارة الحرة، بينما أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعهد جديد في العلاقات بين البلدين.

وعقد جونسون اجتماعا افتراضيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد أن ألغى الشهر الماضي زيارة إلى نيودلهي بسبب الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

وتعتبر بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، توثيق الروابط مع الهند، سادس أكبر اقتصاد، دعامة رئيسية في مسعاها بعد الخروج من الاتحاد الأوربي لتعزيز التجارة والنفوذ في منطقة جنوب شرق آسيا والتصدي لهيمنة صينية متزايدة.

وحددت الحكومة البريطانية استثمارات هندية بقيمة 533 مليون استرليني في بريطانيا بعضها سبق الإعلان عنها.

وأعلن البلدان أيضا عن اتفاقيات في مجالات الهجرة وتغير المناخ والتكنولوجيا والمستحضرات الطبية.  

وجاء الإعلان عن الاستثمارات إلى جانب اتفاق على "شراكة تجارية معززة"، وتعهد الجانبان كلاهما ببدء محادثات تجارية موسعة في الخريف على أمل مضاعفة التجارة الثنائية الحالية بحلول عام 2030.

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