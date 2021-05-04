فرمان جديد من كارتيرون في الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إستعادة خدمات لاعبه المعار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى المدير الفني الفرنسي، رغبته في إستعادة خدمات مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار، إلى فريق سموحة بالموسم الجاري.

ويأتي قرار المدير الفني في عودة فتحي، من أجل الاستفادة من قدراته في الناحية الهجومية بعدما ظهر بمستوى مميز مع الفريق السكندري، وساهم في تحقيق العديد من الانتصارات.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بيراميدز سبورت، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام.