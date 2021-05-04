مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

ودع باريس سان جيرمان الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي البطولة الأوروبية الكبرى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.





وكشف تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قرر مغادرة الفريق الباريسي وعدم تجديد تعاقده مع الفريق عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد رفاق بيب جوارديولا.





وأشارت التقارير إلى أن مبابي قرر الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موجهًا بذلك ضربة قاضية إلى القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس والذي كان يأمل في بقاء اللاعب رفقة الفريق الباريسي.





يذكر أن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز يسعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



