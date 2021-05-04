مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

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مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:01 م
الفجر الرياضي
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ودع باريس سان جيرمان الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارته ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي البطولة الأوروبية الكبرى أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكشف تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قرر مغادرة الفريق الباريسي وعدم تجديد تعاقده مع الفريق عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد رفاق بيب جوارديولا.
وأشارت التقارير إلى أن مبابي قرر الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موجهًا بذلك ضربة قاضية إلى القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس والذي كان يأمل في بقاء اللاعب رفقة الفريق الباريسي.
يذكر أن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز يسعي بقوة للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
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