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بثنائية تاريخية.. محرز يقود مانشستر سيتى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمكن مانشستر سيتي من الوصول إلى أول نهائي قاري له ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما استطاع أن يتغلب مرة أخرى على خصمه باريس سان جيرمان في ملعب الاتحاد بإياب نصف نهائي البطولة الأوروبية، وانتهت نتيجة اللقاء بهدفين مقابل لا شيء.

سجل هدفي اللقاء النجم الجزائري رياض محرز على مدار شوطي اللقاء، وتحديدًا في الدقيقتين 11 و63، ليصبح مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-1 لصالح الجانب الإنجليزي.

 
وشهدت المباراة إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب أنخيل دي ماريا في الدقيقة 69 لتزداد الأمور صعوبة على الباريسيين.

وينتظر السيتي الفائز من مواجهة الغد على الجانب الآخر ما بين تشيلسي وريال مدريد والتي ستقام في نفس الدور على ملعب ستامفورد بريدج، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

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